Anzeige

Bundesliga: Frankfurt - Stuttgart 1:1 - Kostic und Marmoush treffen Trotz Kostic-Tor! Eintracht bleibt weiter sieglos

Filip Kostic brachte die Eintracht gegen Stuttgart in Front © Imago

SPORT1

In einer intensiven Partie muss sich Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart mit einem Remis begnügen. Damit bleiben die Hessen in dieser Saison weiter sieglos.

Nach seinem beinahe märchenhaften Comeback legte der begnadigte Streikprofi Filip Kostic den Kopf in den Nacken, frustriert starrte der Serbe beim Abpfiff gen Himmel.

Tor von Kostic reicht nicht zum Sieg

Nach dem heftigen Wirbel um seine Person hatte ausgerechnet der eingewechselte Serbe Eintracht Frankfurt mit seinem Tor (79.) gegen den VfB Stuttgart vom erlösenden ersten Saisonerfolg träumen lassen - doch trotz Überzahl in einer wilden Schlussphase gingen die Hessen wieder nicht als Sieger vom Platz. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Anzeige

Dennoch sangen die Frankfurter Fans bei der Ehrenrunde nach dem 1:1 (0:0) aufmunternd vom Europapokal. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Ich habe viel Positives gesehen, trotzdem bin ich sehr enttäuscht, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben“, sagte der neue Eintracht-Trainer Oliver Glasner bei DAZN. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Glasner schwankte zwischen Enttäuschung und Zuversicht: „Wir haben vieles richtig gemacht. Es geht in die richtige Richtung, deswegen heißt es jetzt für uns: einfach genau so weitermachen. Das ist keine Durchhalteparole, aber natürlich brauchen wir jetzt auch mal einen Sieg, das wäre ein Boost.“

„Es soll im Moment einfach nicht sein“, klagte SGE-Kapitän Martin Hinteregger auch angesichts zweier Lattentreffer, lobte aber explizit den abwanderungswilligen Kostic: „Filip hat super Schwung gebracht. Wir sind froh, dass er wieder da ist.“

Obwohl Frankfurt vor dem Auftakt in die Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Fenerbahce Istanbul noch nach der Form der Vorsaison sucht, werde durch diesen Auftritt nach den vielen „Halbwahrheiten und Schwachsinn in den Medien“ rund um Kostic jetzt „Ruhe einkehren“, so Hinteregger.

Stuttgart erleichtert nach spätem Ausgleich

Die Stuttgarter zeigten sich nach zuletzt zwei Niederlagen wieder etwas stabiler und nahmen den Punkt nach dem Platzverweis gegen Waldemar Anton (82.) dank Omar Marmoushs spätem Ausgleich (88.) gerne mit. „Die Bereitschaft defensiv hat gestimmt, alle haben gearbeitet“, sagte der zufriedene Trainer Pellegrino Matarazzo.

Matarazzo fügte hinzu: „Jeder Punkt ist wichtig, aber wenn man zurückkommt nach einem späten 0:1 mit einem Mann weniger und das 1:1 schießt, dann ist das nicht nur ein Punkt, sondern wir nehmen auch einen gewissen Rückenwind mit, was die Mentalität angeht.“

Anzeige

Glasner war im Vorfeld bemüht, den Fokus nach einer unruhigen Länderspielpause auf das Sportliche zu lenken. So rückte der wechselwillige Kostic nach seinem Trainingsboykott wieder in den Kader. Mit dem in Ungnade gefallenen Amin Younes laufen dazu Gespräche über das weitere Vorgehen.

Eintracht lässt es an Ideen vermissen

Von all dem ließ sich die Eintracht vor 25.000 Zuschauern im eigenen Stadion zunächst nichts anmerken. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Frankfurter die Spielkontrolle, ließen offensiv aber die Ideen vermissen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Stürmer Sam Lammers, der noch kurzfristig von Atalanta Bergamo ausgeliehen worden war und sein Debüt feierte, wurde nur einmal kurz vor der Pause in Szene gesetzt. Ansonsten agierte die beinahe komplett neue Eintracht-Offensive meist zu umständlich.

Stuttgart überließ den Hessen den Ball und machte bis auf wenige Nadelstiche nicht viel für das Spiel. Nach einem Sololauf von Neuzugang Marmoush (17.), der gleich von Beginn an ran durfte, kamen die Schwaben dennoch zur besten Chance im ersten Durchgang.

Am Spielverlauf änderte sich auch in der zweiten Halbzeit zunächst wenig. Wohl auch deshalb bekam Kostic früh die Chance zur Wiedergutmachung - und wurde von den Fans beim Wechsel lautstark gefeiert, vereinzelt gab es auch Pfiffe. Die Einwechslung des Serben wirkte aber wie ein Weckruf.

Frankfurt mit starker Schlussoffensive

Lammers (61.) aus kurzer Distanz und Martin Hinteregger (62.) mit einem Kopfball an die Latte eröffneten die Schlussoffensive der Eintracht.

Anzeige

Dann fasste sich der Ex-Stuttgarter Kostic ein Herz, und der wuchtige Linksschuss prallte vom Innenpfosten ins Tor. Doch der VfB um den starken Marmoush steckte nicht auf.

Pech hatte Frankfurts Rafael Borré in der Nachspielzeit, als Keeper Florian Müller seinen Schuss an die Latte lenkte, der Ball dann an Müllers Rücken sprang und aufgrund des Dralls vor der Linie liegenblieb.

Alles zur Bundesliga bei SPORT1:

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)