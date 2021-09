Formel in Monza: Nächster Vorfall zwischen Mick Schumacher und Mazepin

Mick Schumacher (v.) geriet in Monza erneut mit Teamkollege Nikita Mazepin (h.) aneinander © Imago

Die Haas-Kollegen Nikita Mazepin und Mick Schumacher geraten in Monza erneut aneinander. Diesmal ist der Schuldige schnell gefunden.

Beim Großen Preis von Italien in Monza fuhr der Russe seinem Haas-Kollegen in Kurve 4 von hinten in die Parade und verursachte damit einen Dreher von Schumacher. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)