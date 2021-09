Darts: Gabriel Clemens und Max Hopp bei Team-WM raus

Das deutsche Darts-Duo Gabriel Clemens/Max Hopp ist im Viertelfinale der Team-WM in Jena ausgeschieden. (World Cup of Darts: Die Ergebnisse)

Clemens (Saarwellingen) und Hopp (Idstein) unterlagen beim World Cup of Darts den favorisierten und an Nummer Eins gesetzten Engländern mit den Top-10-Spielern James Wade und Dave Chisnall mit 0:2.

In den Runden zuvor hatten sich die an Position acht gesetzten Gastgeber gegen Kanada und Außenseiter Japan noch knapp durchgesetzt. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

World Cup of Darts: Hopp und Clemens raus

Im Vorjahr waren Hopp und Clemens erst im Halbfinale am späteren Gewinner Wales gescheitert.

Der seit 2010 vom Verband PDC ausgetragene World Cup of Darts ist mit 350.000 britischen Pfund (ca. 410.000 Euro) dotiert, das Siegerteam bekommt 70.000 davon.

Immerhin: „The German Giant“ und Hopp erhalten für den Einzug in die Runde der besten Acht jeweils 8000 Pfund (ca. 9400 Euro). Duos aus 32 Ländern waren in Jena am Start.