2. Bundesliga: Schalke 04 siegt beim SC Paderborn, Regensburg und Nürnberg teilen die Punkte

Schlusslicht Erzgebirge Aue wartet nach einer 0:1-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison. Neuling Hansa Rostock gelang im heimischen Stadion ein 2:1-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98, der 1. FC Heidenheim und Dynamo Dresden trennten sich ebenfalls 2:1 (1:0). (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Terodde: „Ein wichtiger Treffer zum richtigen Zeitpunkt“

Für den SC Paderborn ist das 0:1 gegen Schalke gleichbedeutend mit der ersten Niederlage der neuen Saison. Dennoch bleiben die Ostwestfalen nach zuvor drei Siegen in Serie erster Verfolger von Jahn Regensburg. „Aus meiner Sicht waren wir heute die klar bessere Mannschaft und haben uns leider nicht belohnt“, erklärte SCP-Angreifer Sven Michel bei Sky . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Für Torschütze Terodde (63. Min) war es bereits der siebte Saisontreffer. Der Stürmer erlöste die Königsblauen, die nach dem Seitenwechsel merklich den Druck erhöhten. „Es war ein wichtiger Treffer zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit gut ins Spiel gefunden und am Ende alles verteidigt, mit einem starken Ralf Fährmann hinten drin. Verdiente drei Punkte“, analysierte Terodde die Partie.

Paderborn Verteidiger Uwe Hünemeier lobte den gegnerischen Stürmer. „Du kannst dir davon nichts kaufen, wenn man ihn das ganze Spiel im Griff hat. Er weiß, wie so ein Spiel läuft, er braucht nicht pausenlos seine Aktionen“, meinte der Profi über Terodde. „Du kannst ihn 85, 90 Minuten ausschalten - die eine Minute, eine Aktion reicht und die hat er heute genutzt.“

Thomas Ouwejan (55.) scheiterte zuvor per Distanzschuss noch an Paderborns Keeper Jannik Huth. Nach starker Vorarbeit von Bülter stand schließlich Terodde goldrichtig und schob den Ball durch Huths Beine ins Tor. „Wir mussten hart dafür kämpfen, die Einstellung der Jungs war wirklich top. Dafür auch Gratulation an die Spieler, die alles reingehauen haben“, sagte S04-Coach Grammozis.