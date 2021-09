Formel in Monza: Berührung nach Start! Hamilton klagt Verstappen an

Die wichtigsten Fakten zum Jubiläums-Rennen in Monza

Spektakulärer Start beim Großen Preis von Italien in Monza! (Formel 1: GP von Italien JETZT im LIVETICKER)

Daniel Ricciardo im McLaren schob sich schon auf den ersten Metern an Pole-Setter Max Verstappen vorbei, dahinter verdrängte Lewis Hamilton den zweiten McLaren von Lando Norris auf den vierten Platz.

Kurz darauf kam es in einer Kurvenkombination zum direkten Duell der beiden großen WM-Rivalen: Hamilton versuchte, sich in einer Linkskurve rechts an Verstappen vorbeizuschieben, die beiden Boliden berührten sich und Hamilton musste über die Abweiser abbiegen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)