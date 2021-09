Formel 1: Nico Rosberg warnt Lewis Hamilton vor George Russell

Nun war es endlich so weit: George Russell unterschrieb offiziell bei Mercedes , um in der kommenden Saison das Cockpit des scheidenden Valtteri Bottas zu übernehmen.

Eingeschaltet in diese Diskussionen hat sich vor dem anstehenden Grand Prix von Italien in Monza nun auch Nico Rosberg, der von einer “unkomfortablen“ Situation für Hamilton spricht. Sein Ex-Kollege könne “nur verlieren“, meint er. (Formel 1: GP von Italien in Monza am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER)