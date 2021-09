Volleyball-EM 2021: Deutschland-Achtelfinale vs-. Bulgarien - Johannes Tille über Georg Grozer und Oliver Kahn

Volleyball-EM: Deutschland gegen Bulgarien im Achtelfinale

Tille: Ich glaube, man hat im Spiel schon gemerkt, dass er da ein wenig strenger gewesen ist oder einfach mehr fordernd. Und er ist da definitiv schon auch so ein Spieler, der die Mannschaft pusht und auch die Leute wachrüttelt, wenn es mal nicht läuft. Es ist definitiv auch wichtig, dass es so einen Spieler im Team gibt. Wenn keiner den Mund aufmacht, dann fehlt in solchen Situationen jemand.

Tille: Nee, Georg ist an sich ein super Lieber. Und wenn er was sagt, dann ist er echt immer sehr fair.

Johannes Tille: Kraftraum-Unfall sorgt für Sprüche

SPORT1: Persönlich war das für Sie kein einfaches Jahr. Nicht nur wegen der Vereinswechsel-Turbulenzen, als Sie einen Vertrag beim französischen Klub Saint-Nazaire unterschrieben, der es dann allerdings nicht in die erste Liga schaffte. Sondern auch wegen eines Unfalls im Kraftraum, als Sie sich an einer Hantel eine langwierige Fingerverletzung und Quetschung zuzogen und dann lange ausfielen.

Tille: In Estland (während der Vorrunde, Anm. d. Red.) wurde uns immer ein bestimmtes Lied gespielt, wenn die Starting Six aufgerufen worden ist und das hat uns alle immer so gepusht - Paradise von Vize und Capital Bra gewesen sein. Ich denke, dass wir das jetzt bei uns in der Kabine auch mal spielen werden. Kabinen-DJ Ruben Schott hat seine Box dabei.