Bundesliga, RB Leipzig: Laimer erklärt Zettel-Instruktion von Marsch

RB Leipzig zeigt gegen den FC Bayern eine ordentliche Leistung, verliert aber dennoch. Für ein Kuriosum sorgt ein Zettel von Jesse Marsch in der Schlussphase.

Laimer: Das habe ich noch nicht miterlebt

Kurios: Der Zettel ging durch die Hände diverser Spieler. Zunächst erhielt Kevin Kampl die Anweisungen. Im Anschluss gingen diese dann auch an Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Dominik Szoboszlai. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)

Laimer weiter: „Normalerweise gibt es so einen Zettel nur, wenn es eine Formationsumstellung gibt. Da es von draußen schwierig zu kommunizieren ist, gibt es heutzutage eben so einen Zettel. Man könnte es auch mündlich weiter sagen, aber so ist es vielleicht jedem klar, wenn es mal Sprachbarrieren gibt.“