Thomas Tuchel lobt Louis van Gaal nach dessen Kompliment

Thomas Tuchel reagiert auf das Kompliment von Louis van Gaal. Dieser habe die Eier auszusprechen, was er denke.

“Er (Louis van Gaal; Anm. d. Red. ) hat die Eier zu sagen, was er denkt“, erklärte Tuchel bei Sky Sports . “Manchmal ist es nicht zu seinem Vorteil, aber es ist schön, ihn so über Fußball reden zu hören.“

Van Gaal habe ein “gewisses Alter“ und eine “riesige Erfahrung“, sagte der Chelsea-Coach weiter: “Er hat den Fußball beeinflusst mit all seinen Klubs, all den Mannschaften, auf so einem hohen Niveau.“