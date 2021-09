Bayer Leverkusen: Florian Wirtz hat keine Ausstiegsklausel, sagt Rudi Völler

Der Weltmeister von 1990 widersprach Gerüchten, nachdem Wirtz eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2023 laufenden Vertrag besitze.

„Die hat er natürlich nicht“, sagte Völler der Bild. Das ändere aber „nichts an der Tatsache, dass wir ein Klub sind, der immer mal wieder Spieler abgeben muss. So wie wir auch Kai Havertz für eine hohe Summe abgegeben haben. Aber bei Florian wird das in den nächsten ein, zwei Jahren nicht passieren.“