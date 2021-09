Juventus Turin: Trainer Massimiliano Allegri streitet mit SSC-Neapel-Trainer Luciano Spalletti

In den Katakomben fluchte Allegri über seinen Kollegen. „Du solltest dich schämen“, hörte ihn ein anwesender Reporter in Richtung Spalletti rufen. Spalletti habe sich das gesamte Spiel beim Schiedsrichter beschwert, tobte Allegri weiter.

Juventus startet katastrophal in die Saison

Im Spiel gegen den aktuellen Spitzenreiter war Juventus in der 11. Minute durch Alvaro Morata in Führung gegangen. Für Punkte reichte es aber wie schon zuletzt bei der 0:1-Heimniederlage gegen Aufsteiger FC Empoli nicht. Matteo Politano glich in der 57. Minute aus, eher Kalidou Koulibaly in der 85. Minute zum Sieg für die Neapolitaner traf.