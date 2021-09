Formel 1, Monza: Entscheidet der absurde Motor-Poker die WM?

Die wichtigsten Fakten zum Jubiläums-Rennen in Monza

Der WM-Kampf wird immer mehr zum Pokerspiel: Sogar beim Motorenwechsel am Auto von Valtteri Bottas lässt sich Mercedes nicht in die Karten schauen.

Während die Presseabteilung den Wechsel offen als eine „strategische“ Maßnahme bezeichnet, wirft Teamchef Toto Wolff Nebelkerzen: „Wir haben da etwas entdeckt, ein Leck, das so aussieht, dass wir kein Risiko eingehen wollen. Die Meisterschaft - nicht nur bei den Fahrern, auch bei den Konstrukteuren - entscheidet sich über die Ausfälle.“ (Formel 1: GP von Italien in Monza am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER)