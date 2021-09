Anzeige

Formel 1: Toto Wolff zweifelt am Sprintrennen Wolff zweifelt an Sprintrennen

SID

Mercedes-Sportchef Toto Wolff kann dem neuen Sprintqualifying in der Formel 1 nur wenig abgewinnen. Es sei weder “Fisch noch Fleisch“.

“Ich glaube, dass der Sprint in der derzeitigen Form wenig Nutzen hat. Niemand geht ein ernsthaftes Risiko ein“, sagte Wolff nach dem Kurzrennen von Monza am Samstag: “Es gibt zu wenige Punkte zu gewinnen. Das Risiko, das Rennen am Sonntag zu gefährden, ist es einfach nicht wert. Es ist weder Fisch noch Fleisch.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der Sprint sei einen Versuch wert, "auch wenn ich nicht sicher bin, ob wir ihn beibehalten", sagte Wolff: "Lasst es uns in Brasilien noch einmal versuchen und sehen, ob sich etwas ändert."

In Italien kam das Format, das über die Startaufstellung des Rennens am Sonntag entscheidet, zum zweiten Mal zum Einsatz. Die Premiere hatte es in Silverstone gegeben.

Am Samstag siegte Mercedes-Pilot Valtteri Bottas nach 18 Runden vor Red-Bull-Fahrer Max Verstappen.

Der Niederländer startet am Sonntag (15.00 Uhr im LIVETICKER) wegen einer Strafversetzung des Finnen von der Pole. WM-Rivale Lewis Hamilton (Mercedes) geht vom vierten Platz ins Rennen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

An normalen Rennwochenenden dienen drei freie Sessions am Freitag und am Samstagvormittag zur Vorbereitung auf das gewöhnliche Qualifying, in dem die Pole Position dann über die schnellste Runde ermittelt wird.