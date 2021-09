Jürgen Klinsmann verteidigt Revolutions-Pläne von Arsène Wenger

Diese Idee versetzt die Fußball-Welt in Aufruhr!

Der frühere Arsenal-Trainer Arsène Wenger, seit Herbst 2019 Direktor für globale Fußballförderung beim Weltverband FIFA, hat große Pläne in dieser Woche vorgestellt.

Die FIFA plant in Zukunft eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre (statt alle vier Jahre) und will einen neuen globalen Fußball-Kalender einführen.

Klinsmann verteidigt Wenger-Pläne

Der ehemalige Bundestraier und Ex-Coach von Bayern München und Hertha BSC meinte bei ESPN : „Klar, wenn du so eine Idee hörst, bist du im ersten Moment schockiert, und du fühlst dich außerhalb deiner Komfortzone. Denn unsere Komfortzone ist: alle vier Jahre. Wir haben Olympische Spiele alle vier Jahre, also hast du die WM alle vier Jahre.“ (SPORT1- Kommentar: Infantinos neueste Schnapsidee)

Klinsmann selbst war bei der zweitägigen Beratungstagung der Gruppe um Wenger in Dubai dabei und war offenbar auch ein Befürworter.

Er verteidigte Wenger eindringlich: „Es steckt viel mehr hinter dieser Idee, als wir bislang wissen. Und wenn man Arsène Wenger kennt, und ich habe bei AS Monaco zwei Jahre unter ihm gespielt und hatte eine herausragende Zeit mit ihm: Er ist ein sehr kluger Gentleman, er wacht nicht einfach auf und sagt: ‚Jetzt machen wir das alle zwei Jahre‘.“

Klinsmann: Aktueller Kalender ein „Albtraum“

„Das Ziel hinter all dem ist, zu reflektieren und zu diskutieren. Das muss man der FIFA anrechnen, dass sie endlich rausgehen und die Leute fragen, was sie davon halten. Auch wenn die Reaktion zu Beginn negativ ist. Wie können wir einen globalen Kalender erstellen, der besser ist für Spieler, Trainer, Klubs und Nationalmannschaften.“

„Ich denke, wir haben diesen Albtraum gerade in den letzten zehn Tagen durchgemacht“, monierte er mit Blick auf die verspäteten Rückreise der Südamerikaner zu ihren Vereinen unter der Woche.

So meinte Klinsmann als Erklärung zu den neuen Plänen der FIFA: „Das Ziel hinter der Idee ist: Wie können wir auch die Qualifikation weniger stressig für die Topspieler der Welt machen, wie Messi, Neymar, die nach Südamerika reisten und nun am Samstag in Europa spielen sollen.“