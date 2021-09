Tennis: Novak Djokovic gegen Medvedev im US Open Finale live im TV, Stream, Ticker

Novak Djokovic greift beim Finale der US Open nach seinem 21. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier.

Nach dem Halbfinal-Triumph über Alexander Zverev kann der serbische Superstar seine großen Rivalen Roger Federer und Rafael Nadal hinter sich lassen. Beide haben die 20 ebenfalls schon voll gemacht, nun kann sich der „Djoker“ zum alleinigen Rekordhalter aufschwingen. ( US Open ab Montag täglich im LIVETICKER )

Der Russe steht zum zweiten Mal nach 2019 im Endspiel der US Open. Der 25-Jährige etzte sich im ersten Halbfinale des Grand-Slam-Turniers in New York mit 6:4, 7:5, 6:2 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime durch und hofft weiter auf seinen ersten Major-Triumph.