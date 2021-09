Formel 1: Mercedes-Frust in Monza - Bottas siegt, aber Sorge um Hamilton

Die wichtigsten Fakten zum Jubiläums-Rennen in Monza

Noch vor dem Sprint-Start hatte Mercedes-Sportchef Toto Wolff im TV verraten, dass sein Team bereits am Samstag einen Platztausch zwischen Pole-Starter Valtteri Bottas und WM-Aspirant Lewis Hamilton plane. (Formel 1: GP von Italien in Monza am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER)