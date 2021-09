2. Liga: Hamburger SV feiert Sieg gegen SV Sandhausen

Trotz Überzahl gelingt es dem HSV zunächst nicht, eine Führung gegen Sandhausen über das Ziel zu retten. Am Ende gibt es aber das Happy End.

Mit einem Last-Minute-Tor ist dem Hamburger SV die nächste Blamage in der 2. Liga erspart geblieben.

Moritz Heyer setzte in der 6. Minute der Nachspielzeit den Ball aus kurzer Entfernung in die Maschen.

Heyer: „Es ist auf jeden Fall verdient“

„ Es ist immer geil, so ein Spiel so kurz vor dem Ende zu gewinnen“, sagte der Torschütze bei SPORT1. „Heute hat man eine Entwicklung gesehen, weil wir zurückgekommen sind. Es ist sehr schön, mit den Fans zu feiern.“

Angesprochen auf seinen Last-Minute-Treffer sprudelte es aus dem 26-Jährigen heraus. „Das ist Wahnsinn, es ist auf jeden Fall verdient. Es ist in letzter Zeit viel auf uns eingeprasselt. Aber wir müssen uns treu bleiben, dann sind wir auf einem richtigen Weg.“

Ritzmaier sieht Gelb-Rote Karte.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler war in der 74. Minute eiskalt vom Punkt und hatte für den bis zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:0-Sieg der Hanseaten gesorgt.

Marcel Kittel war zuvor von Erik Zengas Bein getroffen worden, was Schiedsrichter Bastian Denkert als Strafstoß wertete. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

In der Schlussphase drängte der SVS den HSV aber trotz Unterzahl immer mehr in die Defensive und kamen in der 88. Minute noch zum 1:1 durch Janik Bachmann. Heyer erlöste dann aber den HSV.