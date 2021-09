SG Flensburg-Handewitt verspielt in letzter Sekunde Sieg gegen Erlangen

Der entscheidende Siebenmeter: Christophe Steinert trifft in letzter Sekunde zum Ausgleich für Erlangen in Flensburg © Imago

Am 2. Spieltag der Handball-Bundesliga wird es in Flensburg dramatisch. Eine Rote Karte und ein Siebenmeter in letzter Sekunde stellen das Spiel auf den Kopf. Kiel nutzt das.