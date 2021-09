Hamburger SV: Jonas Boldt kontert Kritik von Klaus-Michael Kühne

Boldt lässt Kühne-Attacke kalt

„Ich muss ehrlich sagen, wenn Kritik an mich gerichtet wird, die auf persönlicher Ebene stattfindet in Gremien oder anderen aus der Branche, dann setze ich mich sehr bewusst damit auseinander. Alles andere, was geschrieben oder erzählt wird, ist so viel, dass ich es gar nicht mitbekomme“, erklärte der Funktionär vor dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen bei SPORT1.