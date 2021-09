Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern München 1:4, Nagelsmann-Rückkehr erfolgreich

Julian Nagelsmann wird bei seiner Rückkehr nach Leipzig mit Pfiffen empfangen. Doch am Ende des Abends hat der Bayern-Coach allen Grund zum Jubeln.

Laimer: „Vier Tore tun schon weh“

Stürmerstar Robert Lewandowski verwandelte früh einen Handelfmeter zu seinem sechsten Saisontor und zur 1:0-Führung (12.) für die Gäste. Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte nach Videobeweis auf den Punkt gezeigt, weil Kevin Kampl der Ball an die Hand geprallt war. Die Nationalspieler Jamal Musiala (47.) und Leroy Sane (54.) legten nach.

Die Münchner nahmen mit dem fünften Sieg aus den vergangenen fünf Pflichtspielen weiter Schwung auf und feierten eine gelungene Generalprobe für den Champions-League-Auftakt am kommenden Dienstag beim spanischen Spitzenklub FC Barcelona. Die Leipziger, die in der Königsklasse einen Tag später bei Manchester City antreten, legten dagegen mit drei Punkten aus vier Spielen einen Fehlstart hin. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Sabitzer: Pfiffe „ein bisschen enttäuschend“

Sabitzer, kurz vor Transferschluss aus Leipzig geholt, wurde bei seiner Einwechslung nach einer Stunde ebenfalls mit gellenden Pfiffen bedacht. SPORT1 verriet er nach dem Spiel: „So etwas kann man erwarten. Ich wusste, dass es eine spezielle Situation ist. Natürlich ist mir das ein bisschen nahe gegangen.“ Sabitzer habe in Leipzig „eine sehr schöne Zeit“ erlebt und sich „immer korrekt“ verhalten. „Deshalb ist es auch ein bisschen enttäuschend, aber so ist es halt, wenn Emotionen im Spiel sind.“

In Dayot Upamecano spielte ein anderer Ex-Leipziger von Beginn an. Außerdem ließ Nagelsmann die von ihren Länderspielreisen angeschlagen zurückgekehrten Thomas Müller und Alphonso Davies in der Startelf auflaufen.