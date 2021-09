Akropolis-Rallye: Youngster Rovanperä baut Führung aus

Der finnische Youngster Kalle Rovanperä steuert seinem zweiten Sieg in der Rallye-WM entgegen. Nach 12 von 15 Wertungsprüfungen in Griechenland kam der erst 20 Jahre alte Toyota-Pilot am Samstagabend als Führender in den Servicepark, 30,8 Sekunden trennen ihn vom Zweitplatzierten Ott Tänak (Estland/Hyundai). Als Dritter folgt Rovanperäs Markenkollege und WM-Spitzenreiter Sebastien Ogier (Frankreich/+40,2). Die Akropolis-Rallye endet am Sonntagmittag nach drei weiteren Wertungsprüfungen.