ELF: Frankfurt schlägt Köln und steht im Finale

Die Frankfurt Galaxy stehen im Endspiel um den ersten Titel in der neuen European League of Football (ELF).

Die Hessen gewannen am Samstag das Halbfinale gegen die Cologne Centurions mit 36:6 und zeigten sich dabei erneut deutlich überlegen: Schon zum Abschluss der Hauptrunde in der Südgruppe hatte Frankfurt die Kölner mit 45:7 besiegt.

Am Sonntag (14.45 Uhr/ProSiebenMaxx) spielen Nord-Spitzenreiter Hamburg Sea Devils und die Panthers Breslau aus Polen den zweiten Finalteilnehmer aus. In die Premierensaison der ELF waren sechs deutsche Mannschaften, Breslau und die Barcelona Dragons aus Spanien gestartet. Das Finale findet am 26. September in Düsseldorf statt.