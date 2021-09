TSG Hoffenheim - Mainz 05: Mainz feiert dritten Sieg in dieser Bundesligasaison

Die Mainzer gewinnen in Sinsheim und holen ihren dritten Sieg im vierten Spiel. Youngster Jonathan Burkardt feiert seinen ersten Saisontreffer.

Der FSV Mainz 05 hat seinen überraschend guten Saisonstart in der Bundesliga durch einen weiteren Dreier veredelt. Die Rheinhessen gewannen am vierten Spieltag 2:0 (1:0) beim Südwest-Rivalen TSG Hoffenheim und haben dank des dritten Erfolgs in Folge bei den Kraichgauern neun Punkte auf dem Konto. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)