VfL Wolfsburg schlägt Greuther Fürth mit 2:0: Lukas Nmecha trifft

Maximilian Arnold und Koen Casteels nach dem Sieg in Fürth © Imago

Den 1:0-Treffer für die Gäste, die am Dienstag bei OSC Lille in die Champions League einsteigen, erzielte Lukas Nmecha (10.). Wout Weghorst (90.+1, Foulelfmeter) sorgte für den Endstand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Wir haben als Team gut gefightet“

Das Kleeblatt blieb damit auch im 19. Versuch ohne Heimsieg in der Erstklassigkeit. Fürths Niederländer Nick Viergever meinte: „Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir verloren haben. Wir sind lange im Spiel geblieben, das war gut. Wir haben als Team gut gefightet.“

Nmecha war vor 8740 Zuschauern im Ronhof einer von fünf Neuen in Mark van Bommels Startaufstellung. Neben dem U21-Europameister spielte auch Zugang Luca Waldschmidt von Beginn an.

Casteels erst am Ende gefordert

Lediglich die letzte Entschlossenheit im Strafraum fehlte - dies blieb aber folgenlos: Fürth war im Gegenzug im letzten Drittel viel zu selten in Ballbesitz, um dauerhaft Druck aufzubauen.

Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels war in seinem 200. Bundesligaspiel kaum ernsthaft gefordert. Erst in der 86. Minute musste er nach einem Fallrückzieher von Dickson Abiama per Glanzparade klären.