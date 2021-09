Bundesliga: SC Freiburg - 1. FC Köln 1:1, Czichos-Eigentor

Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart verspielte beim 1:1 (1:0) im Breisgau zwar in Unterzahl in der Schlussphase eine Führung, bestätigte dabei aber ihre starke Form - und darf nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison weiter auf eine sorgenfreie Spielzeit in der Fußball-Bundesliga hoffen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)