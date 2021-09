Formel 1 in Monza: Bottas gewinnt Sprint - Verstappen hängt Hamilton ab

Auf die Pole Position für das Rennen am Sonntag, die Bottas eigentlich zustehen würde, muss der Finne jedoch verzichten: Wegen eines Motorenwechsels vor dem Qualifying am Freitag kassierte der Mercedes-Pilot eine Grid-Strafe und muss am Sonntag vom Ende des Feldes starten.

Vettel und Schumacher hängen im Sprint fest

Einen bitteren Samstag erlebte Weltmeister Lewis Hamilton: Der Mercedes-Pilot, der als Zweiter in den Sprint gestartet war, verlor direkt nach dem Start vier Plätze, landete am Ende lediglich auf Platz 5 und verpasste damit die Punkteränge.

Dadurch konnte Verstappen, der als Zweiter immerhin zwei Zähler einstreichen konnte, seinen Vorsprung auf Hamilton in der WM-Gesamtwertung von drei auf fünf Punkte ausbauen. Durch Bottas‘ Strafe darf der Niederländer obendrein am Sonntag von der Pole Position ins Rennen gehen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Hamilton enttäuscht bei Bottas-Sieg im Sprint

Vor dem Sprint hatte Mercedes angekündigt, Hamilton bei Gelegenheit per Stallorder an Bottas vorbei zum Sieg lotsen zu wollen. Dieser Plan wurde durch Hamiltons katastrophalen Start jedoch früh zunichte gemacht.

An normalen Rennwochenenden dienen drei freie Sessions am Freitag und am Samstagvormittag zur Vorbereitung auf das gewöhnliche Qualifying. In Monza kommt das neue Sprintformat zum zweiten Mal zum Einsatz, die Premiere hatte es in Silverstone gegeben.