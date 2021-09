Formel 1 in Monza: Gasly-Crash nach Sprint-Start - Hamilton als Verlierer

Die wichtigsten Fakten zum Jubiläums-Rennen in Monza

Beim Sprint Qualifying der Formel 1 in Monza geht es früh spektakulär zu. Lewis Hamilton ist einer der Verlierer.

Der Start in den Sprint der Formel 1 beim Großen Preis von Italien in Monza ist von einem heftigen Einschlag überschattet worden.

Pierre Gasly fuhr schon in den ersten Kurven in seinem AlphaTauri auf den McLaren von Daniel Ricciardo auf und demolierte dabei seinen Frontflügel.

Aufgrund des Schadens an seinem Auto verlor der Franzose kurz darauf die Kontrolle über seinen Boliden und landete in der Streckenbegrenzung.

Frühes Aus für Gasly - auch Hamilton als Verlierer

Die Folge: Ein früher Ausfall für Gasly, der damit auch im Hauptrennen am Sonntag eine schlechte Ausgangslage hat - und eine frühe Safety-Car-Phase.

Ein weiterer Verlierer des Starts war Lewis Hamilton: Der Weltmeister musste als Zweiter des Qualifyings am Freitag von der schlechteren Seite starten und büßte prompt vier Plätze ein, rückte durch Gaslys Ausfall aber zumindest wieder auf die fünfte Position nach vorne.

Mehr war für Hamilton aber nicht mehr drin, der Weltmeister blieb ohne Punkte. Die sicherten sich letztlich sein Teamkollege Valtteri Bottas (drei Punkte) als Sieger des Sprints , zwei Zähler gingen an den zweitplatzierten Max Verstappen im Red Bull, McLaren-Pilot Ricciardo durfte sich als Dritter noch über einen Zähler freuen.

Der Pole Robert Kubica, der in Monza für den positiv auf Corona getesteten Kimi Räikkönen im Alfa Romeo an den Start geht, drehte sich ebenfalls in den ersten Kurven und rutschte ans Ende des Feldes.