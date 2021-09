Rafael Nadal braucht wegen seiner Fußprobleme noch "ein paar Wochen" Pause

Tennisstar Rafael Nadal machen weiter seine Fußprobleme zu schaffen. Nach einer Behandlung in Barcelona veröffentlicht der Spanier ein Foto, das ihn mit Krücken zeigt.

Tennisstar Rafael Nadal muss sich wegen seiner Fußprobleme weiter in Geduld üben.

Der Spanier meldete sich am Samstag bei Instagram zu Wort, berichtete von einer Behandlung in Barcelona und veröffentlichte ein Foto, das ihn mit Krücken zeigt. Am linken Fuß ist ein Verband zu sehen, ob Nadal operiert wurde, ist unklar.