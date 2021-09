2. Bundesliga: Werder Bremen siegt bei FC Ingolstadt, Hannover 96 schlägt St. Pauli

Mitchell Weiser schoss per Solo das 2:0 für Werder © Imago

Nach dem 3:0 (2:0) beim FC Ingolstadt rücken die Norddeutschen in der Tabelle der 2. Bundesliga schon auf den vierten Platz vor und sind vorübergehend nur noch einen Zähler vom Spitzenreiter Regensburg entfernt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Den Sprung an die Spitze verpasste parallel zu Werder der FC St. Pauli durch das 0:1 (0:1) bei Hannover 96. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Werder: Weiser mit Mega-Solo bei Debüt

Es folgte der große Auftritt von Mitchell Weiser. Die Leihgabe von Bayer Leverkusen setzte wenige Tage nach seinem Wechsel bei seinem Debüt zum Solo an, ließ seine Gegenspieler per Übersteiger stehen und schob ein (42.).

Marvin Ducksch erhöhte nach der Pause per Kopf auf 3:0 (48.).

Bitter aber: Ömer Toprak musste früh in der ersten Hälfte mit einer Muskelverletzung in der Wade raus. Sein Einsatz im Derby gegen den Hamburger SV am nächsten Spieltag ist ungewiss.