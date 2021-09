Bundesliga heute, RB Leipzig - FC Bayern: Das spricht gegen FCB

Das irre 5:4: Als Alaba und Robben in fünf Minuten das Spiel drehten

Blickt man auf die aktuelle Tabelle, dann ergibt sich am Samstagabend nicht wirklich das Bild eines absoluten Topspiels - schließlich empfängt der Tabellenzehnte den Dritten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Da die Bundesligasaison aber noch in den Kinderschuhen steckt, wirkt die Tabelle noch sehr unaufgeräumt – und nicht nur deshalb ist das Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern tatsächlich eines, das ihren Namen verdient. (Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern, ab 18.30 Uhr im Liveticker)

Die Sachsen, mit zwei Niederlagen in drei Spielen schon unter Druck, treffen dabei auf den Klub, den sie für den schwachen Saisonstart mitverantwortlich machen könnten - schließlich tragen Cheftrainer, Kapitän und Abwehrchef des letztjährigen Vizemeisters nun das Trikot des Konkurrenten.

Leipzig in der Breite besser als die Bayern?

Ähnliches kommt auch RB-Trainer Jesse Marsch über die Lippen. „Beide Spieler ( Upamecano und Sabitzer, d. R. ) waren in den letzten Jahren unheimlich wichtig für den Verein und die Mannschaft“, stellt Marsch bei Sky zwar heraus. „Aber wir haben immer noch sehr viele erfahrene Spieler und Anführer in unserem Team. Kevin Kampl ist sicherlich einer von diesen. Aber ich könnte hier jetzt sieben, acht Namen nennen. Es ist einfach wichtig, dass wir uns auf uns, unsere Entwicklung und Leistung fokussieren.“

„Wir haben einen super Kader. Wenn wir auf 20 oder 23 Spieler schauen, sind wir vielleicht ein bisschen stärker“, sagt Marsch. In der Tat tummeln sich auf Seite des vermeintlichen Underdogs mittlerweile so viele aufregende (Jung-)Stars, dass selbst der ruhmreiche FC Bayern in der Breite nicht mehr mithalten kann.