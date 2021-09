Formel 1: Sprintrennen in Monza mit Hamilton, Verstappen LIVE im TV, Stream, Ticker

Albon ersetzt Russell: "Fühlt sich großartig an"

Beim Sprintrennen am Samstag startet Valtteri Bottas von der Pole-Position. Beim Rennen am Sonntag muss er dennoch nach ganz hinten.

Am Samstag geht es in Monza nicht nur um drei Punkte für den Sieger, sondern auch um die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)