US Open: Alexander Zverev verpasst erneut Grand-Slam-Titel

„Es ist, als wenn die Freundin, die du seit Jahren liebst, mit dir Schluss macht“, sagte der Hamburger, nachdem er im Halbfinale der US Open trotz starker Leistung mit 6:4, 2:6, 4:6, 6:4, 2:6 an Novak Djokovic gescheitert war .

Wieder einmal war der Deutsche an der „Wand“, wie er den Dominator bezeichnete, abgeprallt. (DATEN: US Open täglich im LIVETICKER)

Zverev begeistert deutsche Fans

Er scheint persönlich gereift zu sein, gewann bei Olympia in Tokio seinen ersten größeren Titel und gewann mit seiner „neuen“ Art auch in Deutschland an großer Beliebtheit.

Komplimente, die Zverev nicht mehr hören will

Zverev spielte in New York ein starkes Turnier – und scheiterte doch vor dem großen Ziel.

Am Ende blieben für den Vorjahresfinalisten erneut nur Komplimente, die er schon lange nicht mehr hören will. Enttäuschung und Frust überwogen den Stolz.

McEnroe: „Nicht gut genug“

In diesen großen Matches, wie es das hochspannende Duell in der Nacht auf Samstag war, entscheidet am Ende der Kopf bisweilen mehr als die spielerische Qualität. In einer Partie über drei Gewinnsätze hat Zverev Djokovic noch nie bezwingen können. Zum „großen Champion“ fehlt eben doch noch etwas.