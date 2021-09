Formel 1: Carlos Sainz crasht - Hamilton mit schnellster Zeit

Im zweiten freien Training von Monza drehte der Titelverteidiger am Samstagmittag in 1:23,246 Minuten die schnellste Runde (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1) .

Sainz baut Unfall

Für ein Raunen bei den Tifosi auf den Tribünen sorgte Carlos Sainz. Der spanische Ferrari-Pilot krachte zur Mitte der Session bei hohem Tempo in der Ascari-Schikane in die Streckenbegrenzung, nachdem er die Kontrolle über den Wagen verloren hatte.

Das Sprintrennen über 18 Runden und rund 100 Kilometer findet am Nachmittag ( 16.30 Uhr im LIVETICKER ) statt. Dabei entscheidet sich die Startaufstellung des Grand Prix am Sonntag ( 15.00 Uhr im LIVETICKER ). Zudem werden Punkte an die besten Drei (3-2-1) vergeben. Mercedes steht in der ersten Startreihe, Bottas startet vor Hamilton von der Pole Position (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1) .

An normalen Rennwochenenden dienen drei freie Sessions am Freitag und am Samstagvormittag zur Vorbereitung auf das gewöhnliche Qualifying. In Monza kommt das neue Sprintformat zum zweiten Mal zum Einsatz, die Premiere hatte es in Silverstone gegeben.