Cristiano Ronaldo vor Comeback für Manchester United - Das wurde aus seiner ersten United-Elf

Tim Howard

Die US-amerikanische Torwartelegende ist in der Premier League kein Unbekannter. Insgesamt 399-mal lief er in der Premier League für United und den FC Everton auf.

Phil Neville

Rio Ferdinand

Mikael Silvestre

In der Ära Ferguson war der Franzose Stammspieler bei United. Nach unter anderem einer Station in Deutschland, bei Werder Bremen, beendete er 2015 seine Karriere.

Quinton Fortune

Ole Gunnar Solskjaer

Roy Keane

Roy Keane, das Raubein schlechthin in der Premier League, war zu Zeiten des Ronaldo-Debüts in den letzten Zügen seiner Zeit bei United. Der irische Nationalspieler ist bekannt für seine teils überharte Spielweise. Vor allem dem Hause Haaland bleibt der 50-Jährige negativ in Erinnerung. So ist Keane durch ein brutales Foul für das Karriereende von Erling Haalands Vater Alf-Inge Haaland verantwortlich.