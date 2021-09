Formel 1: Sebastian Vettel in Monza - große Chance trotz Aus und Strafe

Vettel nervenstark in Q1 von Monza

Dabei hatte in Q1 noch alles so gut begonnen: Mit der Nervenstärke eines viermaligen Weltmeisters raste Vettel kurz vor Ablauf der Zeit aus der gefährdeten Zone auf einen souveränen elften Platz.

Zum Ende von Q2 schien ihm Ähnliches zu gelingen, er steigerte seine Zeit noch einmal - am Ende aber fehlten eben besagte 87 Tausendstel, um in den Showdown der besten Zehn einzuziehen. (NEWS: Qualifying „ruiniert“: Mazepin sorgt für neuen Ärger)

Vettel hingegen haderte am Boxenfunk insbesondere mit seiner Performance in Kurve 6, später führte er aus: „Ich war ein bisschen enger an dem Auto davor dran, weil ich den Windschatten gesucht habe, und in den Lesmos verliert man dann am meisten.“ (NEWS: Qualifying „ruiniert“: Mazepin sorgt für neuen Ärger)