Pep Guardiola offen für neuen WM-Rhythmus alle zwei Jahre

UEFA-Boss Aleksander Ceferin drohte bereits mit Boykott, auch die südamerikanische Konföderation CONMEBOL sprach sich am Freitag gegen das neue Modell aus.

"Wenn die Leute bei den Verbänden zusammensitzen, sollten sie sich mal Gedanken über das Spiel an sich machen - und nicht nur über ihren Profit", hatte Klopp am Freitag gesagt. "Am Ende geht es immer nur ums Geld", kritisierte der Trainer des FC Liverpool.