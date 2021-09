US Open: Boris Becker begeistert von Emma Raducanu - Vergleich mit Muhammad Ali

Die beiden Teenager Emma Raducanu (18) und Leylah Fernandez (19, Kanada) bestreiten am Abend das Finale der US Open in New York. ( Damenfinale ab 22 Uhr im LIVETICKER )

„Als ich mir in dieser Woche Emma Raducanu angeschaut habe, ist mir in den Sinn gekommen, was über Muhammad Ali gesagt wurde: Schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene“, schrieb Becker in seiner Kolumne für The Daily Mail.