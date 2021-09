World Cup of Darts: Clemens und Hopp mit Deutschland im Achtelfinale

Gabriel Clemens und Max Hopp erreichen beim World Cup of Darts in Jena das Achtelfinale, müssen sich gegen Kanada aber mächtig strecken. Vor allem ein Akteur zeigt Nerven.

„Ich habe Nerven gezeigt. Es ist schwierig, vor diesem Publikum zu spielen“, sagte Hopp nach dem Auftaktsieg, in dem er mehrfach gute Checkout-Möglichkeiten liegen ließ - und freute sich über die lautstarke Unterstützung in der Halle. (World Cup of Darts: Alle Spiele in den LIVESCORES)