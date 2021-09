Formel 1 in Monza: Nikita Mazepin sorgt für Ärger bei Robert Kubica

Der Teamkollege auf Startplatz 10, er selbst nur auf dem 19. und damit vorletzten Platz: Robert Kubica, der auch in Monza für den an Corona erkrankten Kimi Räikkönen im Alfa Romeo startet, hatte den Schuldigen schnell ausgemacht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der Russe, der zuletzt in Zandvoort mit einem teilweise als „lebensgefährlich“ eingestuften Manöver gegen seinen Teamkollegen Mick Schumacher für Aufsehen gesorgt hatte, macht sich also weiterhin keine Freunde im Formel-1-Zirkus. (NEWS: Mazepin mit Spitze gegen Schumachers)

Kubica ärgert sich über Haas-Pilot Mazepin

Zwar sei Mazepin auf seiner Out Lap in 2:05,381 deutlich langsamer als die Richtzeit von 1:43,000 gefahren, hieß es in der Begründung, er habe jedoch erklärt, „dass er von mehreren Autos vor ihm gestoppt wurde, die sehr langsam fuhren, und dass er deshalb nicht in der Lage gewesen ist, in Kurve 6 schneller zu fahren“.