Mick Schumacher über Michael: Vater-Sohn-Gespräche fehlen so sehr

In der am 15. September auf Netflix erscheinenden Dokumentation über Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher offenbart dessen Sohn Mick Schumacher hochemotional, wie sehr er die damalige Zeit vor dem tragischen Unfall seines Vaters zurücksehnt.

„Ich glaube, dass Papa und ich uns jetzt in einer anderen Weise verstehen würden“, sagt der 22-Jährige. „Einfach, weil wir jetzt in einer ähnlichen Sprache sprechen. In der Motorsportsprache.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der Youngster, der in der Königsklasse des Motorsports für Haas fährt, fügt an, dass ihm in vielen Momenten immer wieder durch den Kopf gehe, mit seinem Vater nun eigentlich so viel zu bereden zu haben: „Da denke ich mir, das wäre so cool - das wäre es jetzt!“

„Ich würde alles aufgeben, nur für das“, so Schumacher ergriffen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Mick Schumacher emotional über Vater Michael

Auch abseits des F1-Zirkus‘ vermisst Schumacher junior das Gespräch mit seinem Vater, der am 29. Dezember 2013 in den französischen Alpen einen Ski-Unfall erlitt und seither in der Rehabilitation weilt.

„Wenn ich jetzt an die Vergangenheit denke, kommen mir meistens nur Bilder in den Kopf, wo wir vier immer nur Spaß haben“, meint der F1-Rookie. „Es sind Bilder dabei, die uns beim Kartfahren auf der Wiese zeigen. Es gibt Bilder von uns, in denen wir mit den Ponys herumlaufen oder auf der Kutsche sitzen. Es sind wirklich viele Momente, wo einfach immer eine Ausstrahlung von Freude ist.“

Momente, die nun so schmerzlich fehlen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

„Natürlich ist es so, dass nach dem Unfall diese Erfahrungen, diese Momente, die viele mit ihren Eltern erleben, nicht da sind. Oder weniger da sind. Das, finde ich, ist ein bisschen unfair“, so Mick.

Schon dessen Mutter Corinna gewährt in derselben Dokumentation erstmals Einblicke in das Leben der Familie Schumacher fast acht Jahre nach dem verhängnisvollen Skiunfall in Méribel

Michael Schumacher erlitt bei dem Unfall trotz eines Helmes ein Schädel-Hirn-Trauma und schwebte tagelang in Lebensgefahr.

Michael Schumacher gilt als größer Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Nach Schumachers Rücktritt dachten viele, dass seine Rekorde für die Ewigkeit halten. Doch Lewis Hamilton schickt sich an, einige dieser Rekorde anzugreifen. SPORT1 vergleicht die beiden und stellt fest, dass Hamilton bereits näher an Schumacher dran ist, als viele denken © SPORT1-Grafik: Getty Images

WM-TITEL - MICHAEL SCHUMACHER: Der Kerpener ist mit sieben WM-Titeln der Rekordweltmeister der Formel 1. Zwei Mal holte er dabei den Titel mit Benetton, stolze fünfmal triumphierte er mit Ferrari. Zum letzten Mal Weltmeister wurde Schumacher 2004. Die Bestmarke von sieben Titeln galt lange Zeit als unerreichbar... © Getty Images

LEWIS HAMILTON: Doch nun gibt es einen Fahrer, der diesem Rekord bedrohlich näher kommt. Hamilton machte in Mexiko den Gewinn seines fünften WM-Titel perfekt. Damit liegt er zwar noch zwei Titel hinter Schumacher, doch beide waren bei ihrem fünften Titel 33 Jahre alt. Hamilton ist weiter in Topform und sitzt bis Ende 2020 im starken Mercedes © Getty Images

SIEGE - SCHUMACHER: Auch hier ist der Rekordweltmeister mit 91 Triumphen der klare Spitzenreiter. Seinen ersten Sieg feierte er 1992 auf seiner Lieblingsstrecke in Spa. Den letzten Sieg fuhr er 2006 in Shanghai ein. Schumacher gewann dabei auf 22 verschiedenen Rennstrecken. Seine Siegquote beträgt starke 29,64 Prozent © Getty Images

Anzeige

HAMILTON: So viele Siege wie Schumacher hat der Brite natürlich noch nicht auf dem Konto. Mit 73 Siegen fehlt ihm noch ein gutes Stück und er müsste wahrscheinlich noch mindestens drei Jahre fahren. Die Siegquote von Hamilton ist mit 31,87 Prozent aber jetzt schon besser - was aber auch an Schumachers sieglosen Jahren mit Mercedes liegt © Getty Images

PODESTPLÄTZE - SCHUMACHER: Auch hier ist Schumacher das Nonplusultra. Stolze 155 Podestplätze stehen auf seinem Konto - und das bei 307 Rennen. Schumacher stand also in mehr als 50 Prozent der Rennen auf einem Podestplatz. Eine unfassbare Statistik eigentlich, wenngleich seine Mercedes-Zeit und viele Ausfälle sie nach unten ziehen © Getty Images

HAMILTON: Deshalb hat Hamilton zumindest prozentuell die Nase deutlich vorn. Der Mercedes-Pilot hat bereits 134 Podestplätze eingefahren und dies bei der klar geringeren Anzahl von Rennen (229). So beträgt seine Podest-Quote unglaubliche 58,51 Prozent. Bei der Konstanz von Mercedes dürfte Hamiltons Quote in den nächsten Jahren noch steigen © Getty Images

FÜHRUNGSRUNDEN - SCHUMACHER: Auch hier hält Schumacher den Rekord mit 5.111 Runden an der Spitze des Feldes. Teilt man das durch die Anzahl der Rennen, sind das knapp 17 Runden pro Rennen (16,8). Wie bei den meisten Statistiken, drückt auch hier seine Mercedes-Zeit vor seinem "zweiten" Karriereende seine exzellenten Werte © Getty Images

Anzeige

HAMILTON: In Sachen Führungsrunden hat Hamilton aufgrund der weniger gefahrenen Rennen natürlich noch einiges an Rückstand (3.942) auf Schumacher. Doch setzt man das in Relation zu der Anzahl der Rennen, liegen beide Piloten fast gleichauf. Hamilton hat mit 17,2 Runden pro Rennen sogar hauchdünn die Nase vorn © Getty Images

POLE-POSITIONS - SCHUMACHER: Es war ein großer Moment, als Schumacher sein Idol Ayrton Senna übertraf. Denn lange Zeit schien dessen Fabelrekord (65 Poles) unerreichbar. Vor Schumacher lagen Jim Clark und Alain Prost mit 33 Pole auf Rang 2. Am Ende hatte Schumacher mit 68 Poles drei mehr als der verstorbene Brasilianer © Getty Images

HAMILTON: Es ist wohl die beeindruckendste Statistik des 33-Jährigen, weshalb er auch als unumstrittener Pole-König gilt. 83 Pole-Positions hat Hamilton bereits auf seinem Konto und macht er so weiter, könnte sogar die magische Grenze von 100 noch fallen. Natürlich profitiert Hamilton dabei auch von der jahrelange Quali-Dominanz von Mercedes © Getty Images

SCHNELLSTE RENNRUNDEN - SCHUMACHER: Hier ist Schumacher in einer eigenen Liga. Insgesamt 77 Mal drehte der Deutsche die schnellste Rennrunde. Dieser Rekord scheint - zumindest aktuell - für lange Zeit nicht einzuholen sein. Auf Rang zwei liegt etwas überraschend Kimi Räikkönen mit 45 schnellsten Rennrunden © Getty Images

Anzeige

HAMILTON - Mit immerhin 41 schnellsten Rennrunden liegt der Brite hier aktuell auf einem starken dritten Rang. Doch selbst wenn man Hamiltons aktuelle Marke mit Schumachers Rennanzahl hochrechnet, kommt er nicht heran. An diesem Rekord von Schumacher wird sich selbst Hamilton sehr wahrscheinlich die Zähne ausbeißen © Getty Images

WM-PUNKTE (nach aktuellem Punktesystem) - SCHUMACHER: Da es zu Schumacher-Zeiten nur zehn Punkte für einen Sieg gab, muss man aus Vergleichsgründen die Punktewertung anpassen. Geht man nach der heutigen Punkteregel, hätte er dann nämlich 3.890 WM-Punkte in seiner Karriere eingefahren - klarer Bestwert © Getty Images

HAMILTON - Auch in dieser Kategorie liegt der fünfmalige Weltmeister inzwischen auf Rang zwei. Mit 3.368 Punkte fehlen ihm noch knapp über 500 auf die Spitze. Holt Hamilton nur annähernd so viele Punkte wie in jeder der vergangenen fünf Saison, hat er Schumachers Rekord noch vor Auslauf seines Vertrags 2020 geknackt © Getty Images

MEISTE SIEGE IN EINER SAISON - SCHUMACHER: Auch hier hält er den Rekord mit 13 Siegen in der Saison 2004. Allerdings muss er sich diesen teilen. Es ist aber nicht Hamilton, sondern Vettel, dem dieses Kunststück ebenfalls gelang. Allerdings hatte Vettel in der Saison 2013 für diese Glanzleistung auch ein Rennen mehr zur Verfügung © Getty Images

Anzeige

HAMILTON: Auf 13 Siege in einer Saison kam Hamilton noch nicht. In diesem Jahr stellte Hamilton seine bisherige Bestmarke aus dem Jahre 2014 ein. Auch damals gewann er immerhin elf Rennen. Angesichts von 20 Rennen pro Saison ist es möglich, dass Hamilton an diese Bestmarke noch herankommt, doch der immer stärker werdende Ferrari lässt Zweifel daran aufkommen © Getty Images

KONTROVERSEN - SCHUMACHER: Durchweg begleiten ihn Kontroversen und immer wieder wurde ihm sogar vorgeworfen, mit unfairen Tricks zu arbeiten. Als Beispiele hierfür wurden seine Unfälle mit Hill, Villeneuve und sein Parkmanöver in Monaco aufgeführt. Seine aggressive Fahrweise stand genau wie seine Unnahbarkeit oft in der Kritik © twitter

HAMILTON: Ähnliche Kontroversen gibt es bei Hamilton nicht. Natürlich hatte auch er harte Manöver, doch krass unsportlich wurde es nie. Einzig seine Schleichfahrt beim Saisonfinale in Abu Dhabi, um Rosberg auszubremsen, hinterließ einen Nachgeschmack. Abseits der Strecke steht Hamiltons hollywoodreife Inszenierung seines Privatlebens oft in der Kritik © Getty Images/SPORT1

ANTEIL AM ERFOLG - SCHUMACHER: Bei Ferrari hat er ein damals mittelmäßiges Team aufgeweckt und mit seinem Feedback dafür gesorgt, dass aus der Scuderia wieder ein Siegerteam wurde. Natürlich hatte er oft auch das beste Auto bei seinen Titeln, aber mit seinem unbändigen Ehrgeiz und seiner Akribie hat er dafür gesorgt, dass es überhaupt soweit kam © Getty Images

Anzeige

HAMILTON: Der Brite muss sich dagegen häufig den Vorwurf Gefallen lassen, dass sein überlegenes Auto hauptverantwortlich für die Siege ist. Das deutete auch Max Verstappen nach dem Mexiko-GP an. Hamilton hat in dieser Saison aber in einer Phase, als Ferrari schneller war, gezeigt, dass auch er mehr aus dem Auto rausholen kann als drinsteckt © Getty Images