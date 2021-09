FC Bayern II nur mit Remis gegen Aschaffenburg in der Regionalliga

Christian Früchtl war vom FC Bayern an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen © Imago

Der FC Bayern II kommt in der Regionalliga nur zu einem enttäuschenden Remis. Keeper Christian Früchtl gibt seinen Saisoneinstand.

Für die Regionalliga-Vertretung des FC Bayern endete der 11. Spieltag am Freitagabend mit einer Enttäuschung.

Oliver Batista-Meier (2.) und Timo Kern (49.) brachten die „kleinen Bayern“ zweimal in Führung - doch in der 83. Minute sorgte Daniel Cheron für den späten Ausgleich der Gäste.

In der Tabelle liegt der Drittliga-Absteiger nach wie vor an der Spitze, allerdings könnte die SpVgg Bayreuth am Sonntag noch vorbeiziehen.