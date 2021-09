US Open: Zverev gewarnt - Alcaraz, Sinner, Fernandez & Raducanu machen Druck

US Open: Raducanu und Fernandez schocken Tennis-Welt

Das gab es in der Form bisher so gut wie nie: Die beiden überraschten Halbfinal-Siegerinnen stehen in New York in einem Teenager-Endspiel. Fernandez ist gerade mal 19 Jahre alt, Raducanu sogar erst 18 Jahre alt. (US Open ab Montag täglich im LIVETICKER)