US Open: Ram und Salisbury gewinnen Doppelwettbewerb

US Open: Das letzte Grand Slam des Jahres

Rajeev Ram und Joe Salisbury gewinnen den Doppelwettbewerb der US Open. Der letzte Deutsche war schon im Viertelfinale ausgeschieden.

Rajeev Ram (37) und Joe Salisbury (29) haben den Doppelwettbewerb der US Open gewonnen.

Das Tennisduo aus den USA und Großbritannien setzte sich am Freitag im Finale 3:6, 6:2, 6:2 gegen Jamie Murray/Bruno Soares (Großbritannien/Brasilien) durch. Ram/Salisbury hatten im vergangenen Jahr schon die Australian Open gewonnen.

Als letzter deutscher Profi war bei der diesjährigen Ausgabe in New York Kevin Krawietz im Viertelfinale ausgeschieden. Der Coburger spielte an der Seite des Rumänen Horia Tecau.