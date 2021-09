Formel 1 in Monza: Valtteri Bottas muss nach Strafe im Rennen von hinten starten

Die wichtigsten Fakten zum Jubiläums-Rennen in Monza

Valtteri Bottas gewinnt im Mercedes das Qualifying in Monza. Im Rennen am Sonntag wartet wegen einer Strafe jedoch eine Mammutaufgabe.

Dort geht es nicht nur um drei Punkte für den Sieg, sondern auch um die Startaufstellung fürs große Rennen am Sonntag - jedoch nicht für Bottas. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Denn: Unabhängig vom Ausgang am Samstag muss der 32-Jährige am Sonntag vom Ende des Feldes starten, weil ihm vor dem Qualifying am Freitag ein neuer Motor eingebaut wurde.