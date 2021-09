Eintracht Frankfurt begnadigt Filip Kostic nach dessen Streik

Wie diese ausfällt, will indes die Bild erfahren haben und schreibt von einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro. Ferner soll Kostic einen Grillabend für die ganze Mannschaft veranstalten.

Am vergangenen Donnerstag dann die Überraschung: Kostic wandte sich per Instagram an die Öffentlichkeit und schrieb, er “liebe Eintracht Frankfurt“ und sei “dankbar für alles, was ich hier habe“.