Benjamin Mendy muss wegen möglicher Vergewaltigung im Januar vor Gericht

Benjamin Mendy muss sich am 24. Januar kommenden Jahres wegen mutmaßlicher Vergewaltigungen in England vor Gericht verantworten. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP .

Dem 27-Jährigen, der momentan in Liverpool in Untersuchungshaft sitzt, werden Vergewaltigung in vier Fällen sowie ein weiterer sexueller Übergriff zur Last gelegt.