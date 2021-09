FIFA um Arsène Wenger will WM alle 2 Jahre - massiver Widerstand von Bayern & Co.

Sagt der frühere Arsenal-Trainer Arsène Wenger, der im Fußball eine Revolution in Gang setzen will und auf prominente Unterstützung bauen kann – aber auch jede Menge Gegenwind erhält.

Konkret: Der Weltverband FIFA plant in Zukunft eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre (statt alle vier Jahre) und will einen neuen globalen Fußball-Kalender einführen.

„Die Fans wollen mehr wichtige Spiele“, erklärte Wenger, seit Herbst 2019 Direktor für globale Fußballförderung beim Weltverband FIFA, nach zweitägigen Beratungen einer Expertengruppe, bestehend aus etlichen Ex-Stars des Weltfußballs, in Katar.

Wenger verspricht sich „bessere Qualität“

Bereits 2028 soll der neue Fußball-Kalender in Kraft treten, Wenger verspricht sich dadurch eine „bessere Qualität“ bei den Spielen, „bedeutsamere“ Partien und weniger Reisestress, vor allem für die südamerikanischen Spieler.

„Der heutige internationale Kalender ist veraltet“, betonte Wenger. „Die Weltmeisterschaft alle vier Jahre gibt es seit den 1930er Jahren und sollte nicht nur wegen der Tradition so fortgeführt werden. Die Champions League wird jedes Jahr ausgespielt und behält ihren Charme. Das wäre das gleiche.“

FIFA hofft auf Zustimmung

Klarheit bis Weihnachten

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte zuvor bereits mitgeteilt, die WM-Frage schon bis Weihnachten klären zu wollen: „Dieser Konsultationsprozess wird sehr umfassend sein, und wir hoffen, ihn bis zum Jahresende abzuschließen“, sagte Infantino: „Der aktuelle Kalender der Länderspiele endet 2024. Wir müssen also bis Ende des Jahres Entscheidungen treffen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Wenger will alle zwei Jahre eine WM

UEFA-Präsident Ceferin droht mit Boykott

Massiven Widerstand erhalten Wenger und Co. dagegen vor allem aus Europa. Laut UEFA-Präsident Aleksander Ceferin würde das Projekt das „Juwel“ des Weltfußballs „verwässern“, der UEFA-Präsident droht gar mit Boykott .

Bayern schimpft über WM-Pläne

„Ich bin kein Freund von einer WM alle zwei Jahre“, sagte der Bayern-Trainer auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Ex-Klub RB Leipzig (RB Leipzig - FC Bayern ab 18.30 Uhr im LIVETICKER),. „Diese Flut an Terminen, die immer mehr wird, da müssen wir versuchen, uns in einem vernünftigen Rahmen zu bewegen. Da muss der Kader immer besser werden und dadurch entstehen auch Kosten, das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr. Außerdem geht die Wertigkeit verloren. Die Flut an Spielen trägt nicht dazu bei, dass die Spiele besser werden, ganz im Gegenteil. Willst du gelten, mach dich selten.“