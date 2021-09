Anzeige

Formel 1: Lewis Hamilton dominiert Monza-Training - Vettel stark im Aston Martin Hamilton top - aber Vettel überrascht

Die wichtigsten Fakten zum Jubiläums-Rennen in Monza

Aston Martin um Sebastian Vettel überrascht beim ersten Training in Monza. An der Spitze sendet Lewis Hamilton ein Signal an Max Verstappen.

Weltmeister Lewis Hamilton hat im wichtigen Auftakttraining der Formel 1 in Monza ein Zeichen der Stärke gesetzt.

Der Titelverteidiger drehte am Freitagnachmittag in 1:20,926 Minuten die schnellste Runde im Mercedes und distanzierte WM-Spitzenreiter Max Verstappen. Der niederländische Red-Bull-Pilot stellte seine Bestzeit (1:21,378) als Zweiter mit dem weicheren Softreifen auf.

Einen überraschend starken Eindruck hinterließ auch Aston Martin: Sebastian Vettel überzeugte als Sechster (1:21,824), Teamkollege Lance Stroll (1:21,676) war als Vierter sogar noch einmal rund eineinhalb Zehntel schneller unterwegs.

Mick Schumacher (1:23,551) belegte im unterlegenen Haas den 20. und letzten Platz und war dabei gut eine Zehntel langsamer als sein umstrittener Teamkollege Nikita Mazepin (1:23,445). (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Die zweite Session am Freitagabend (Formel 1 in Monza: Qualifying zum GP von Italien ab 18 Uhr im LIVETICKER) dient als Qualifying für das zweite Sprintrennen der Saison, das am Samstag (16.30 Uhr) über die Startaufstellung des Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr) entscheidet.

Zweites Sprintrennen in der Formel 1

An normalen Rennwochenenden dienen drei freie Sessions am Freitag und am Samstagvormittag zur Vorbereitung auf das gewöhnliche Qualifying. In Monza kommt das neue Sprintformat zum zweiten Mal zum Einsatz, die Premiere hatte es in Silverstone gegeben.