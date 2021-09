Fußball: Türkei trennt sich von Nationaltrainer Günes

Dem 69 Jahre alten Coach wurde die sportliche Talfahrt in den vergangenen Monaten zum Verhängnis. Die Türkei war bei der EM-Endrunde im Sommer nach drei Niederlagen und nur einem erzielten Treffer bereits in der Gruppenphase gescheitert. Auch die Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar ist in Gefahr.