WM-Rhythmus: Kritik von Jürgen Klopp an FIFA-Plänen

Jürgen Klopp hat sich scharf und sarkastisch gegen den FIFA-Plan für eine Fußball-WM im Zweijahresrhythmus gestellt. „Wenn die Leute bei den Verbänden zusammensitzen, sollten sie sich mal Gedanken über das Spiel an sich machen - und nicht nur über ihren Profit. Aber ich bin 54, ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde“, sagte der deutsche Teammanager des FC Liverpool am Freitag.

Er verstehe den Grundgedanken des Weltverbandes, betonte Klopp während seiner virtuellen Pressekonferenz, mehr Nationen sollten offensichtlich die Chance bekommen, an einer WM teilzunehmen. "Aber am Ende geht es immer nur ums Geld. Das ist okay, aber jemand muss beginnen, zu verstehen, dass man ohne die Spieler, die wunderbarste Zutat dieses Sports, nicht spielen kann."